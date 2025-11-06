الإمارات تتفق على تصدير 350 ألف طن من الكيماويات سنويا إلى الهند

أعلنت "تعزيز" الإماراتية اليوم الخميس ، خلال فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025"، عن توقيع البنود الأساسية لاتفاقيتي بيع منتجات مع مجموعة "سانمار"، الشركة العاملة في إنتاج "كلوريد البولي فينيل" والكيماويات المتخصصة، وذلك لتوريد مواد أوّلية رئيسية لصناعة البتروكيماويات.

حضر فعالية التوقيع، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ، ونافديب سوري، سفير الهند السابق لدى الإمارات و مصر ، رئيس مجلس إدارة شركة "تي سي آي سانمار" للكيماويات، عضو مجلس إدارة مجموعة "سانمار" ، وفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) .

ستقوم "تعزيز"، بموجب الاتفاقيتين اللتين تصل مدتهما إلى عشر سنوات، بتوريد أكثر من 350 ألف طن سنوياً من "ثنائي كلوريد الإيثيلين"، و"مونومر كلوريد الفينيل" إلى "سانمار".

وسيتم إنتاج هذه المواد الأوليّة ضمن "منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية" بمدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصدير أيٍّ من هذه المواد الكيماوية من الدولة.