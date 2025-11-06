الأهلي يعبر سيراميكا بصعوبة ويتأهل لنهائي السوبر

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز 2-1 على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للأبطال.

واحتاج الأهلي 19 دقيقة فقط لهز شباك سيراميكا كليوباترا بضربة رأس قوية من محمود حسن تريزيجيه بعد عرضية متقنة من أحمد مصطفى زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 عن طريق مهاجمه مروان عثمان، بعد تمريرة مميزة وسط دفاعات الأهلي حولها بلمسة رائعة لشباك الحارس المتقدم محمد الشناوي.

فيما عاد الأهلي للتقدم بهدف من السلوفيني نيتس جراديشار في الدقيقة 52، بعد عرضية من مروان عطية هيأها له أشرف بن شرقي برأسية أمام المرمى.

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي كبير استمر حتى التقدم في الدقيقة 19، ثم تراجع الأداء في النصف الثاني من الشوط الأول حتى تمكن سيراميكا من تعديل النتيجة.

وفي الشوط الثاني عاد الأهلي للضغط الهجومي مرة أخرى بحثًا عن هدفٍ ثان وتمكن من ذلك في الدقيقة 52 عن طريق المهاجم نيتس جراديشار.

ولكن في الدقيقة 68، اضطر الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي لإشراك طاهر محمد طاهر مكان جراديشار بسبب شكوى اللاعب السلوفيني من إصابة في عضلة الساق.

ثم لجأ المدرب الدنماركي لمقاعد البدلاء مرة أخرى ودفع بالثنائي محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام بدلًا من أشرف بن شرقي وأحمد زيزو في الدقيقة 78، ثم تعرض تريزيجيه لإصابة وغادر في الدقيقة 88 وشارك أحمد عبد القادر بدلًا منه.

وتأهل الأهلي للنهائي لينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز والتي تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر يوم الأحد المقبل، علما بأن الأهلي يبقى الأكثر تتويجا بكأس السوبر برصيد 15 مرة، يليه الزمالك 4 مرات.