جراديشار يتعرض لإصابة جديدة في مباراة الأهلي وسيراميكا

لم يهنأ السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي بهدفه في سيراميكا كليوباترا خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس في قبل نهائي كأس السوبر المصري.

سجل جراديشار هدفا بعد عرضية من مروان عطية وتمهيد من المغربي أشرف بن شرقي، ليمنح الأهلي التقدم بنتيجة 2-1 بعد مرور 52 من مباراة الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، معقل نادي العين الإماراتي.

ففي الدقيقة 68، اضطر الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي لإشراك طاهر محمد طاهر مكان جراديشار بسبب شكوى اللاعب السلوفيني من إصابة في عضلة الساق.

وسبق أن تعرض نيتس جراديشار لإصابة عضلية أبعدته عن الفريق خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيراميكا مع الفائز من مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي ستقام في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر يوم الأحد المقبل، علما بأن الأهلي يبقى الأكثر تتويجا بكأس السوبر برصيد 15 مرة، يليه الزمالك 4 مرات.

في المقابل لم يسبق أن فاز سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بكأس السوبر.