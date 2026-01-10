كايا كالاس: تعزيز التعاون مع مصر في الأمن والتجارة والهجرة أولوية للاتحاد الأوروبي

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، إن أمن المنطقة والتعاون المشترك مع مصر يمثلان أولوية للاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، أنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات.

وأوضحت أنّ العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر قوية، وتوجد فرص كبيرة لتطويرها على نحو أوسع، إلى جانب إمكانات كبيرة لتعزيز التواصل بين الشعوب مؤكدة أن هناك الكثير مما يمكن إنجازه في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أفادت المسئولة الأوروبية وجود تعاون وثيق مع مصر، مشددة على أن من مصلحة الطرفين وضع قواعد واضحة للهجرة الشرعية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

ولفتت إلى أن الأفراد لا يغادرون أوطانهم إلا اضطرارًا بسبب نقص فرص العمل أو سبل العيش أو بسبب النزاعات والحروب، وهو ما يتطلب التعامل مع هذه القضايا بشكل شامل.