منتخب مصر يتقدم على كوت ديفوار في الشوط الأول بأمم أفريقيا

تقدم منتخب مصر في الشوط الأول ضد منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم السبت، مع كوت ديفوار، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وبادر منتخب مصر بتسجيل ثنائية عن طريق عمر مرموش في الدقيقة الرابعة، ومن ثم سجل رامي ربيعة الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 32.

وبينما ظن الجميع أن الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب مصر بثنائية نظيفة، أحرز منتخب كوت ديفوار الهدف الأول له في الدقيقة 40 عن طريق أحمد فتوح الذي سجل الهدف بالخطأ في مرمى محمد الشناوي.

منتخب مصر بدأ بطولة أمم أفريقيا بالفوز على موزمبيق بنتيجة 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، وبعدها تعادل مع أنجولا دون أهداف ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وفاز بعدها على بنين بنتيجة 3-1.