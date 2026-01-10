ترامب: مستعدون لمساعدة الإيرانيين على تحقيق الحرية



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو الحرية «ربما كما لم يحدث من قبل»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف على أتم الاستعداد للمساعدة.

جاء ذلك في منشور له على منصته «تروث سوشيال»، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المساعدة أو آلياتها.

وخلال الأسابيع الماضية، لوّح ترامب في أكثر من مناسبة بإمكانية توجيه ضربات لإيران في حال أقدمت السلطات على قتل المتظاهرين، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيدي يعكس موقفًا متشددًا تجاه طهران، مع ربط واضح بين التطورات الداخلية الإيرانية وخيارات واشنطن.

وفي هذا الإطار، أفادت «وول ستريت جورنال» نقلًا عن مصادر رسمية، أن إدارة ترامب أجرت مناقشات أولية حول خيارات محتملة لمهاجمة إيران، بهدف تنفيذ تعهد الرئيس بمساندة المحتجين إذا لجأ النظام إلى العنف المميت ضدهم.

وتركزت هذه النقاشات على تحديد أهداف محتملة، من بينها خيار توجيه ضربات جوية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يوجد حتى الآن إجماع داخل الإدارة الأمريكية بشأن مسار العمل، كما لم يتم نشر قوات ضمن استعدادات لشن هجوم.

وأكدت أن هذه المداولات لا تزال في إطار التخطيط الاعتيادي، ولا توجد مؤشرات على هجوم وشيك، ما يعكس استمرار حالة الترقب والحذر في التعامل مع الملف الإيراني.