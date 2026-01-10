الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي: نتفق مع مصر على رفض تهجير سكان غزة

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي لا يدعم تهجير سكان قطاع غزة أو احتلال الأراضي بما يخالف القانون الدولي، مؤكدة توافق الاتحاد مع الموقف المصري في هذا الشأن.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحدي يكمن في الأدوات المتاحة للتأثير في ظل الدعم الأمريكي لما تقوم به إسرائيل، واصفة الأمر بأنه بالغ الصعوبة.

وشددت على أهمية التعاون والعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين لمواجهة هذه التحديات.

وأكدت أن مصر تُعد شريكًا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالأزمات المختلفة في السودان واليمن وسوريا وغزة.

وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في هذه الملفات، إلى جانب التعاون القائم بين الجانبين في ملف الهجرة القادمة من إفريقيا.