ألمانيا: مظاهرات في برلين وفرانكفورت تضامنا مع الاحتجاجات في إيران

خرجت مظاهرات مساء اليوم السبت، في مدينتي برلين وفرانكفورت الألمانيتين للإعراب عن التضامن مع الاحتجاجات الواسعة في إيران.

وقال متحدث باسم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، إن نحو 1400 شخص شاركوا في مظاهرة امتدت من شارع كورفورستندام إلى ميدان أديناور، فيما تجمع قرابة 300 شخص آخرين في ميدان فيتنبرج.

وفي مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، خرج نحو 1300 شخص إلى الشوارع.

ورفع المتظاهرون في برلين رايات ولافتات تضامناً مع الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن إيرانية كبرى ضد الحكومة.

وفي ظل فرض القيادة الإيرانية قيوداً مشددة على الإنترنت، لا تزال المعلومات التي تخرج من البلاد شحيحة.

كما رفع عدد من المتظاهرين في برلين صور رضا بهلوي، نجل الشاه الذي أُطيح به عام 1979.

وحملت بعض اللافتات عبارات مثل " الديمقراطية فقط مع بهلوي".. ومن منفاه في الولايات المتحدة، زعم بهلوي أنه يضطلع بدور قيادي داخل صفوف المعارضة الإيرانية.

ودعا بهلوي، عبر منصة إكس، إلى إضرابات على مستوى البلاد في إيران، مطالبا العمال والموظفين في قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطاقة، بالتوقف عن العمل، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إضعاف الشرايين المالية للنظام وإجبار "جهاز القمع" على الرضوخ.