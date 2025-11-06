النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب مطلع 2026



أعلنت وزارة النقل بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تزامنا مع إنطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيدا لاستقبال الركاب في الأسبوع الأول من شهر يناير 2026.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن هذه الفترة ستكون لمزيد من إجراء التدريبات المتنوعة والمكثفة لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل المونوريل تحت إشراف شركة ألستوم، وذلك لضمان أعلى مستويات الخدمة المقدمة للركاب.

أوضحت الوزارة أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة من المعرض يوم الأحد القادم.