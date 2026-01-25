ديوكوفيتش يتقدم لدور الثمانية في أستراليا بعد انسحاب مينشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انسحاب منافسه في الدور الرابع ياكوب مينشيك بسبب إصابة في عضلات البطن اليوم الأحد.

وجاء الانسحاب قبل يوم واحد من مباراتهما المقررة في ملبورن بارك.

ويواصل ديوكوفيتش، بطل أستراليا المفتوحة عشر مرات، سعيه لتحقيق لقبه الخامس والعشرين ليتجاوز مارجريت كورت وينفرد بأن يصبح أكثر لاعب في التاريخ يحقق ألقابا في البطولات الكبرى.

وقال مينشيك عبر حسابه بتطبيق إنستجرام "من الصعب كتابة هذا".

وأضاف "بعد بذل كل ما في وسعنا للاستمرار، اضطررت للانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة في عضلات البطن تفاقمت خلال المباريات الأخيرة".

وتابع "حان وقت التعافي التام".

وأردف "رغم خيبة أملي، فإن بلوغ الدور الرابع هنا للمرة الأولى بمثابة إنجاز سيبقى محفورا في ذاكرتي. شعرت بطاقة هائلة من الجماهير وكانت الأجواء في ملبورن مميزة حقا".

كان مينشيك قد تغلب على الصربي ديوكوفيتش في نهائي بطولة ميامي المفتوحة العام الماضي. وحظي اللاعب الشاب برعاية ديوكوفيتش قبل بضع سنوات.