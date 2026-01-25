 الرقابة المالية: ارتفاع قيمة التمويلات التي منحتها الجهات الخاضعة لـ1.3 تريليون جنيه خلال 2025 - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 2:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الرقابة المالية: ارتفاع قيمة التمويلات التي منحتها الجهات الخاضعة لـ1.3 تريليون جنيه خلال 2025

محمد عصام
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 2:31 م

كشف محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة التمويلات التي منحتها الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية 49.1% خلال 2025 على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه.

وأوضح فريد، خلال مؤتمر هيئة الرقابة المالية لحصاد عام 2025 تحت شعار "حصاد الرقابة المالية من تنظيم للتمكين"، أن المكون الأساسي للتمويلات الممنوحة من هيئة الرقابة المالية تصدرها إصدارات الأسهم التي استحوذت على نسبة 52.8% من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة بقيمة 698.5 مليار جنيه، تلاها عقود التأجير التمويلي بقيمة 160 مليار جنيه، تلاها قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويلات 131.5 مليار جنيه مستحوذة على نسبة 8.6% من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من الهيئة خلال تلك الفترة، تلا نشاط التخصيم بقيمة تمويلات 113 مليار جنيه.

وأوضح فريد، أن نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر احتل المرتبة الخامسة في قائمة التمويلات الممنوحة من هيئة الرقابة المالية خلال 2025 بقيمة تمويل 95 مليار جنيه، تلاه نشاط التمويل الاستهلاكي بقيمة 87.2 مليار جنيه، تلاه نشاط التمويل العقاري بقيمة تمويلات 36.4 مليار جنيه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك