كشف محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة التمويلات التي منحتها الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية 49.1% خلال 2025 على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه.

وأوضح فريد، خلال مؤتمر هيئة الرقابة المالية لحصاد عام 2025 تحت شعار "حصاد الرقابة المالية من تنظيم للتمكين"، أن المكون الأساسي للتمويلات الممنوحة من هيئة الرقابة المالية تصدرها إصدارات الأسهم التي استحوذت على نسبة 52.8% من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة بقيمة 698.5 مليار جنيه، تلاها عقود التأجير التمويلي بقيمة 160 مليار جنيه، تلاها قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويلات 131.5 مليار جنيه مستحوذة على نسبة 8.6% من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من الهيئة خلال تلك الفترة، تلا نشاط التخصيم بقيمة تمويلات 113 مليار جنيه.

وأوضح فريد، أن نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر احتل المرتبة الخامسة في قائمة التمويلات الممنوحة من هيئة الرقابة المالية خلال 2025 بقيمة تمويل 95 مليار جنيه، تلاه نشاط التمويل الاستهلاكي بقيمة 87.2 مليار جنيه، تلاه نشاط التمويل العقاري بقيمة تمويلات 36.4 مليار جنيه.