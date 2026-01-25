ميدفيديف يودع أستراليا المفتوحة أمام لاعب أمريكي ينزف من أنفه

تغلب اللاعب الأمريكي ليرنر تيان على نزيف في الأنف خلال المجموعة الأولى ليلحق هزيمة قاسية بدانييل ميدفيديف بنتيجة 6-4 و6-صفر و6-3 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد ويتأهل إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته حديثة العهد.

وكان تيان قد أطاح بميدفيديف من الدور الثاني في ملبورن بارك العام الماضي في مباراة ماراثونية امتدت لخمس مجموعات واستمرت قرابة خمس ساعات لكنه تمكن هذه المرة من حسم المباراة في ساعة و42 دقيقة فقط على ملعب مارجريت كورت.

وطلب تيان وقتا مستقطعا طبيا بعد 10 دقائق فقط من بداية مباراة الدور الرابع إذ كان يضع مناديل ورقية في أنفه لكن ذلك لم يؤثر على سيطرته على الملعب وبدا ميدفيديف عاجزا تماما خلال العديد من التبادلات.

وكان ميدفيديف قد صرح بأنه لا يحب اللعب أمام تيان بعد ثلاث مباريات ماراثونية العام الماضي وأثبت اللاعب الأمريكي (20 عاما) صحة كلامه بأداء متقن تضمن 33 ضربة ناجحة.

وبهذا الفوز أصبح تيان أصغر لاعب يصل إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة منذ نيك كيريوس عام 2015 وسيواجه في المباراة المقبلة المصنف الثالث ألكسندر زفيريف بعد أن سحق فرانسيسكو سيروندولو 6-2 و6-4 و6-4.