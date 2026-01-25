شهيد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال شمال شرق غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات إطلاق نار من الآليات والطيران المسير، تزامن مع عمليات نسف لمنازل المواطنين.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، استشهد المواطن محمود قاسم، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني، إن قاسم وصل إلى المستشفى برفقة عدد من المصابين بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين، في قصف لطيران الاحتلال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر في القطاع، بإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب شرق المدينة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النيران بشكل مكثف جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 484، وإجمالي الإصابات إلى 1321، فيما جرى انتشال 713 جثمانا.