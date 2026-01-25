«اللعب بجوار يامال» فرصة ثمينة تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة

تواصل وسائل الإعلام الإسبانية تسليط الضوء على الصفقة الوشيكة بانتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر للناشئين إلى صفوف برشلونة.

أبرزت الصحف الإسبانية تصريحات وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي بأن اللاعب سينتقل إلى برشلونة خلال يناير الجاري بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، مضيفا أن اللاعب بصدد إنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن المهاجم المصري الواعد البالغ من العمر 18 عاما سيصل إلى برشلونة الأسبوع المقبل، وربما يكون متواجدا في قائمة الفريق الرديف لمباراته القادمة.

أضافت الصحيفة "لم تكن المفاوضات سهلة، لأن حمزة يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المصرية، وقد حظيت المفاوضات بين الناديين بتغطية إعلامية واسعة، مما جعل موقف الأهلي أكثر صعوبة مما كان متوقعا".

وختمت سبورت "في النهاية، أثمرت مثابرة حمزة عن توقيعه، وبرشلونة متحمسٌ للغاية لهذه الصفقة، وإذا تألق حمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف، سينضم لنجوم الفريق الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد في الشهر المقبل".

يذكر أن حمزة عبد الكريم سينتقل لفريق الشباب في برشلونة، واتفق الأهلي على إعارته لنهاية الموسم مع وجود بند للشراء مقابل 1.5 مليون يورو، وقد يرتفع إلى 5 ملايين يورو بناء على مشاركات اللاعب وعدد أهدافه.

كما اتفق الأهلي أيضا على استفادته من 15% من عائد انتقال لاعبه الشاب مستقبلا من برشلونة إلى أي ناد آخر.