البرلمان العراقي ينتخب رئيسا جديدا للبلاد بعد غد الثلاثاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تخصيص جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي حدد بعد غد الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية في العراق 19مرشحا تقدموا بملفاتهم إلى البرلمان وفق أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وتشير مصادر سياسية في العراق إلى أن عملية التنافس علي منصب رئيس الجمهورية ستنحصر بين مرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار محمد سعيد كنجي أميدي.

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي مساء أمس السبت أنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض قرر ترشيح نوري كامل المالكي بالأغلبية لمنصب رئيس الحكومة العراقية مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عددا استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة" .