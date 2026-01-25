مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق مسابقة داوود عبد السيد لسينما المؤلف

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إطلاق مسابقة جديدة للسيناريو وسينما المؤلف تحمل اسم المخرج المصري داوود عبد السيد، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من المهرجان، والتي تقام مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر في شهر مارس المُقبل.

وقالت إدارة المهرجان ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم الأحد، إن تلك المسابقة تأتي في إطار الاحتفاء بإسهامات المخرج داوود عبد السيد البارزة في السينما المصرية، وإهداء الدورة المقبلة إلى روحه تقديرًا لدوره الريادي في ترسيخ مفهوم «سينما المؤلف» كتابةً وإخراجًا، وما قدمه من أعمال شكلت علامات فارقة في تاريخ السينما العربية.

وصرحت المخرجة المصرية عزة الحسيني، مديرة المهرجان، بإن لجنة تحكيم المسابقة تضم نخبة من أبرز كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي، وهم: عبد الرحيم كمال، ناصر عبد الرحمن، وسام سليمان.

وأوضحت أن من أبرز شروط المشاركة أن يكون المشروع جديدًا ولم يسبق تقديمه سينمائيًا، وأن يتولى كاتب السيناريو بنفسه إخراج العمل، دعمًا لتجارب سينما المؤلف والرؤى الإبداعية المستقلة.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يتولى رئاسته الشرفية في دورته المقبلة الفنان محمود حميدة، بينما يرأس لجنته العليا المنتج والموزع السينمائي جابي خوري.