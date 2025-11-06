عمال في مزرعة موز في كوستاريكا يتلقون تعويضات بعد شكوى ألمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعد شكوى تتعلق بقانون سلاسل الإمداد الألماني، تلقى عمال في مزرعة موز في كوستاريكا تعويضات مالية.

وقالت منظمة أوكسفام للمساعدات الطارئة والتنمية اليوم الخميس، إن التعويضات جرى دفعها في أغسطس 2025 بعد قرابة عامين من المفاوض.ات

وأضافت أوكسفام أنه تم الاتفاق على إبقاء المبلغ وعدد التعويضات سرا.

وشارك في المفاوضات إلى جانب أوكسفام، نقابة ومورد ومنتج موز وشركة ألدي الألمانية للبيع بالتجزئة بأسعار مخفضة، حيث أن الشكوى بموجب قانون سلاسل التوريد من بين الشكاوى المقدمة.

وسلطت الشكوى الضوء على انتهاكات حقوق العمال في المزارع بما في ذلك الأجور المنخفضة وقلة الحماية خلال استخدام المبيدات الحشرية والتمييز ضد أعضاء النقابات.

يشار إلى أن قانون سلاسل الإمداد الألماني هو إطار عمل قانوني يهدف إلى ضمان امتثال الشركات لمعايير معينة خاصة بالعمال والبيئة في سلاسل إمداداتهم العالمية. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2023.