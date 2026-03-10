مسئولة أوروبية تحث إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في لبنان

دعت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية الحالية في لبنان، معتبرة أن العملية تؤدي إلى نزوح جماعي وزعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل.

وقالت كالاس إنه "بينما كان لإسرائيل حق الدفاع عن النفس ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها حزب الله المدعومة من إيران، فإن ردها كان قاسيا"، وفق قولها.

وتابعت كالاس في بيان إن ذلك "يخاطر بجر لبنان وشعبه إلى حرب ليسوا طرفا فيها، ولها عواقب إنسانية وخيمة".

وأكدت: "يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها في لبنان. ويجب احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه... الدبلوماسية والعودة إلى وقف إطلاق النار توفران أفضل فرصة لتجنب انزلاق لبنان إلى الفوضى".

وأضافت كالاس أن الأولويات العاجلة الآن هي منع المزيد من الخسائر في الأرواح والنزوح والتصعيد الإقليمي.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيرسل مساعدات لـ130ألف شخص في لبنان غدا الثلاثاء.

ووفقا للسلطات اللبنانية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري حتى بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى 486 قتيلا و1313 جريحا، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين 667831 نازحا.