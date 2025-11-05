وزير الخارجية: قيادي بارز حذر من تدهور مستقبل المنطقة إن لم يتولَّ السيسي الحكم في 2014

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن قياديًا بارزًا حذر من تغير مستقبل المنطقة للأسوأ، لو لم يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السلطة في 2014.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «أحد القيادات البارزة قال: لو لم يصل الرئيس السيسي إلى السلطة عام 2014 لتغير مستقبل مصر والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي نحو الأسوأ».

وأوضح أن الرئيس السيسي، نجح في اتخاذ إجراءات وتطبيق سياسات حمت مصر من الانزلاق إلى مصير لا يحمد عقباه، كما حدث في بعض الدول المجاورة.

وثمن جهود الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب، والتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن قيادة برنامج تحديث اقتصادي سياسي اجتماعي ثقافي، نقل مصر إلى مكانة ومرتبة أعلى.

وشدد وزير الخارجية والهجرة، على أن «أمن واستقرار أوروبا هو من أمن واستقرار مصر».