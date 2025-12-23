 «لا يوجد دوري».. مدرب السودان يكشف معاناته قبل أمم أفريقيا 2025 - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 2:07 م القاهرة
محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:59 م

كشف كواسي أبياه، مدرب منتخب السودان، عن معاناته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال أبياه في تصريحات في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد بمشاركة المنتخب السوداني في تلك البطولة.. وأتمنى أن ترسم تلك المشاركة البسمة على أوجه الشعب السوداني في ظل الحرب القائمة هناك".

وأضاف: "لم يكن هناك دوري في السودان في آخر 3 سنوات وقمنا بكل ما يمكننا القيام به لتجهيز الفريق للعب في تلك البطولة وتقديم أداء مشرف".

وواصل مدرب السودان: "الأجواء هنا رائعة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقوم بعمل جيد".

ثم تابع: "هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا في الفترة الماضية.. أحيانا كنا نتلقى أخبار وفاة لأفراد أسر اللاعبين".

قبل أن ينهي: "كأس العرب بطولة مختلفة عن أمم أفريقيا التي تستخدم فيها جميع المنتخبات أفضل اللاعبين.. لكننا قمنا باستغلال كأس العرب للاستعداد لكأس الأمم وتحديد ما ينقص الفريق".


