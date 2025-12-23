سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف كواسي أبياه، مدرب منتخب السودان، عن معاناته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال أبياه في تصريحات في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد بمشاركة المنتخب السوداني في تلك البطولة.. وأتمنى أن ترسم تلك المشاركة البسمة على أوجه الشعب السوداني في ظل الحرب القائمة هناك".

وأضاف: "لم يكن هناك دوري في السودان في آخر 3 سنوات وقمنا بكل ما يمكننا القيام به لتجهيز الفريق للعب في تلك البطولة وتقديم أداء مشرف".

وواصل مدرب السودان: "الأجواء هنا رائعة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقوم بعمل جيد".

ثم تابع: "هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا في الفترة الماضية.. أحيانا كنا نتلقى أخبار وفاة لأفراد أسر اللاعبين".

قبل أن ينهي: "كأس العرب بطولة مختلفة عن أمم أفريقيا التي تستخدم فيها جميع المنتخبات أفضل اللاعبين.. لكننا قمنا باستغلال كأس العرب للاستعداد لكأس الأمم وتحديد ما ينقص الفريق".