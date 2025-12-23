 مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشهد احتفالية كورال بازيليك السيدة العذراء استعدادا لعيد الميلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 2:07 م القاهرة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشهد احتفالية كورال بازيليك السيدة العذراء استعدادا لعيد الميلاد

آلاء يوسف
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 1:59 م

شهد المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الاحتفالية الميلادية التي نظمها فريق كورال بازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، بحضور كنسي، ورسمي، ودبلوماسي واسع.

جاء ذلك بمشاركة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بجانب الآب بولان، والآب بافيل من المرسلين الأفارقة، راعيي البازيليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، فضلًا عن المؤمنين من مختلف الطوائف، والجنسيات، في مشهد يعكس روح الوحدة، والتنوّع.

كما حضرت الاحتفالية المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من رجال الدولة، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، تأكيدًا على البُعد الثقافي، والإنساني للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقاد الكورال المايسترو رفيق عطالله، حيث قدّم مجموعة من الترانيم، والأعمال الميلادية.

وفي ختام الاحتفالية، وُجّهت التهاني إلى أعضاء الكورال، والقائمين على تنظيم الحدث، مع أطيب التمنيات بعيد ميلاد مجيد وأعياد مباركة للجميع.

