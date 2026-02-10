سيباستيان ديسابر يرفض تدريب الترجي  

رفض الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عرض نادي الترجي التونسي لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، مفضّلًا مواصلة مشواره مع منتخب الكونغو، خاصة في ظل استعداداته لخوض ملحق التأهل إلى كأس العالم.

ووفقًا لموقع "الصريح" التونسي، فقد جاء قرار ديسابر بعد أن عرضت إدارة الترجي عليه خلافة المدرب السابق ماهر الكنزاري، الذي رحل عن منصبه قبل أيام، عقب تراجع أداء الفريق في دوري أبطال إفريقيا وخسارته أمام الملعب المالي ضمن دور المجموعات.

في سياق متصل، قررت إدارة الترجي استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون من قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية، بسبب المطالب المالية المرتفعة التي قدمها، مما جعل التعاقد معه غير ممكن.

وأكد النادي التونسي أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد في الأيام القليلة المقبلة، في انتظار حسم ملف الجهاز الفني استعدادًا للمباريات المقبلة.