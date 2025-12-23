أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتماد ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، في جدة السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026.

وستشهد المرحلة الختامية من البطولة تنافس الأندية الـ 8 المتأهلة إلى الأدوار النهائية من البطولة، وذلك بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، تليها مواجهتي الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية يوم 25 أبريل 2026.

وتشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة 3 أندية إماراتية هي الوحدة، وشباب الأهلي، والشارقة.