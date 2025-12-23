أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالأداء الفردي للنجمين محمد صلاح وعمر مرموش في مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي انتهت بفوز الفراعنة 2-1 في افتتاح مشوارهم بكأس الأمم الإفريقية.

واعتبر عبر حسابه بمنصة «X» أن المباراة كانت صعبة، قائلا: «الحمد والشكر لله.. ماتش رخم.. شكرا لنجمنا العالمي محمد صلاح، شكرا لنجمنا العالمي عمر مرموش، شكرا المنتخب المصري، و شكرا الكابتن حسام حسن».

وشدد أن النتيجة الأهم في مثل هذه المباريات الافتتاحية مع ضرورة التركيز والاستعداد للمباريات المقبلة، قائلا: «ما يهمنا اليوم 3 نقاط.. ونستعد للقادم».

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الإفريقية، ويخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب إفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار.





