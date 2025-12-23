الدفاع المدني في غزة: منازل عديدة آيلة للسقوط ونطالب بإدخال مساكن مؤقتة للإيواء

حذّر رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بمحافظة غزة عبد الله المجدلاوي، من كارثة إنسانية متفاقمة جراء انهيار المنازل الآيلة للسقوط على رؤوس ساكنيها، مشيراً إلى أن الطواقم تقف عاجزة أمام إصرار المواطنين على البقاء فيها.

وقال المجدلاوي في تصريح خاص لوكالة «شهاب»، إن المنازل الآيلة للسقوط هي غالبًا منازل تعرضت للقصف المباشر أو تضررت نتيجة انفجار عربات مفخخة بجوارها، مما أدى إلى تصدعها بشكل خطير.

وذكر أن الأهالي يضطرون للاستمرار في السكن بهذه المنازل رغم علمهم المسبق بالخطر، وبعد تحذيرات متكررة من الدفاع المدني بضرورة إخلائها فوراً، وذلك لعدم وجود أي بدائل، وتكدس السكان، وسيطرة جيش الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي شرق القطاع.

وأضاف: «الآن تنهار المنازل على رؤوس ساكنيها، ينجو من ينجو ويفقد آخرون حياتهم، نطلق نداءات استغاثة يومية، لكن الرد الذي نسمعه من الجميع واحد، لا نستطيع أن نفترش الطرقات، ولا نستطيع شراء خيمة، ولا نريد أن نسكن في الخيام ونغرق بمياه الأمطار».

وأشار المجدلاوي إلى أن الدفاع المدني تقدم بطلبات عاجلة ومتكررة للمؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية لتوفير كرفانات وبيوت متنقلة بدلاً من الخيام، التي وصفها بأنها «بالية ولا تقي سكانها لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء».

وختم تصريحاته بالقول: «الخيام أثبتت فشلها الذريع، والمواطنون يطالبون بإدخال الكرفانات كحل واقعي، لكن للأسف لا يزال الوضع على حاله».