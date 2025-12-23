«قرار لحمايته» حسام حسن يبرر استبدال إمام عاشور بعد نصف ساعة أمام زيمبابوي

كشف حسام حسن مدرب منتخب مصر كواليس قراره باستبدال إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، في وقت مبكر من مباراة زيمبابوي التي انتهت بفوز صعب بنتيجة 2-1، مساء الإثنين، في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

أكد حسام حسن "استبدال إمام عاشور بعد نصف ساعة قرار فني، ولا أخاف من توقيت التبديلات لأنني أثق في جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء".

أضاف في تصريحات عبر قناة (بي إن سبورتس) "إمام عاشور كان يعاني من ضغوط لابتعاده فترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابته بفيروس ((A، وكنت أحتاجه في مركز صانع الألعاب ومقتنع تماما بقدراته".

واستدرك "ولكن قررت استبداله لتخفيف الضغوط عليه، لأن لياقته لم تكتمل بعد، ولن يتحمل الضغوط في باقي المباراة، إنه قرار في صالح الفريق وفي صالح اللاعب".

وختم حسام حسن تصريحاته "لقد أكدت اللاعبين أن كل العناصر مهمة سواء الأساسيين أو البدلاء".

ويلتقي منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا ثم يواجه أنجولا، يومي 26 و29 ديسمبر الجاري، وتساوى "الفراعنة" بهذا الفوز مع جنوب أفريقيا التي فازت على أنجولا بنتيجة 2-1 أيضا.