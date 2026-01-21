ترامب يعلن عن إطار اتفاق مع الأمين العام للناتو بشأن جرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "أعد إطار اتفاق" مستقبلي بشأن جرينلاند، وذلك عقب اجتماع وصفه بـ" بالغ الأهمية" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وكتب ترامب، الأربعاء، على منصته تروث سوشال، أن الإطار المطروح لا يقتصر على جرينلاند فحسب، بل يشمل منطقة القطب الشمالي بأكملها.

وقال ترامب إن هذا الحل، في حال استكماله وإبرامه، سيكون "رائعًا" للولايات المتحدة وجميع دول الناتو، موضحا أنه وبناء على هذا التفاهم قرر عدم فرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير.

وأضاف أن مناقشات إضافية لا تزال جارية بشأن مشروع "القبة الذهبية" المتعلق بجرينلاند، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل مع تقدم المفاوضات.

وأشار ترامب إلى أن نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، سيتولون مسئولية إدارة المفاوضات، إلى جانب مسؤولين آخرين حسب الحاجة، على أن يرفعوا تقاريرهم مباشرة إليه.