فوز صعب لتشيلسي على بافوس في دوري أبطال أوروبا

نجح تشيلسي الإنجليزي في تحقيق فوز شاق على ضيفه بافوس القبرصي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وسجل النجم الإكوادوري مويسيس كايسيدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78، ليمنح البلوز ثلاث نقاط ثمينة بعد مواجهة صعبة أمام حائط دفاعي صلب وحارس متألق من جانب الفريق الضيف، الذي حال دون هز الشباك في أكثر من مناسبة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة بقيادة المدرب ليام روسينيور، بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين، بينما تجمد رصيد بافوس عند 6 نقاط، عقب فوز واحد وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

