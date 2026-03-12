وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت يعلن عدم خوض الانتخابات المقبلة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت أنه لن يترشح في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مؤكدًا أنه يعتزم اعتزال العمل السياسي مؤقتًا خلال الفترة القادمة.

وقال جالانت، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إنه قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة، مضيفًا: "قررت عدم الترشح في الانتخابات القادمة. سآخذ استراحة الآن، أما بالنسبة للمستقبل فسنتحدث عنه لاحقًا. وإذا سنحت فرصة لإحداث تأثير فسأكون مستعدًا لتلبيتها".

وكان جالانت يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وقاد خلال تلك الفترة العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من قطاع غزة ولبنان خلال العام الأول من الحرب.

وأُقيل جالانت من منصبه أواخر عام 2024 بعد تصاعد الخلافات بينه وبين نتنياهو.

ورغم تأكيده أن فرصه داخل حزب حزب الليكود لا تزال جيدة، فإنه أشار إلى أن خوض الانتخابات في الوقت الحالي "ليس القرار المناسب له".