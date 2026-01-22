واشنطن بوست تطالب قضائيًا بإعادة أجهزة صحفية صادرتها الحكومة

طلبت صحيفة واشنطن بوست من محكمة اتحادية اليوم الأربعاء إصدار أمر يطلب من السلطات الاتحادية إعادة الأجهزة الإلكترونية التي صادرتها من منزل صحفية بصحيفة واشنطن بوست في فيرجينيا الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن عملية التفتيش والمصادرة التي قامت بها الحكومة الاتحادية تنتهك حقوق حرية التعبير للصحيفة هانا ناتانسون بموجب التعديل الأول والضمانات القانونية للصحفيين.

وذكرت الصحيفة أن عملاء اتحاديين صادروا هاتفين وجهازي كمبيوتر محمول وجهاز تسجيل وقرصا صلبا محمولا وساعة ذكية من نوع جارمين عندما قاموا بتفتيش منزل ناتانسون يوم الأربعاء الماضي في إطار تحقيق مع مقاول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) متهم بتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.



وقالت واشنطن بوست في بيان "المصادرة المشينة لمواد جمع الأخبار السرية لصحفيتنا يجمد الكلام ويعرقل التغطية الصحفية ويلحق ضررا لا يمكن إصلاحه كل يوم تبقي الحكومة يدها على هذه المواد".