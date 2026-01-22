نيوكاسل يكتسح آيندهوفن بثلاثية ويعزز تقدمه في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق نيوكاسل الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه آيندهوفن الهولندي 3-0 ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل يون ويسا اللاعب الكونغولي هدف تقدم نيوكاسل في الدقيقة 8 من زمن المباراة، بعد استغلال خطأ دفاعي.

كما صنع ويسا الهدف الثاني الذي سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 30 بعد خطأ دفاعي آخر لمتصدر الدوري الهولندي.

وفي الدقيقة 65 انطلق هارفي بارنز في دفاع الفريق الهولندي، وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

رفع نيوكاسل رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، ليشعل المنافسة على التأهل المباشر في الجولة الأخيرة التي يواجه فيها حامل اللقب باريس سان جيرمان.

أما آيندهوفن فلديه 8 نقطة في المركز الـ22.