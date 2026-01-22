محكمة استئناف فيدرالية ترفع القيود المفروضة على أساليب عناصر إدارة الهجرة في مينيسوتا

علقت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثامنة، اليوم الأربعاء، قرارا يقيد الأساليب الصارمة التي يستخدمها عناصر إدارة الهجرة في ولاية مينيسوتا، فيما رفضت ولاية مين طلبا للحصول على المزيد من لوحات ترخيص سرية لمركبات تابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مشيرة إلى "إساءة استخدام السلطة" خلال الحملة التي نفذتها إدارة ترامب.

ووافقت المحكمة على تجميد حكم أصدرته قاضية أمريكية يمنع عناصر إدارة الهجرة من استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من الإجراءات ضد المتظاهرين السلميين، وذلك بينما تواصل الإدارة إجراءات الطعن .

ودفع محامو الحكومة بالقول إن الأمر القضائي الذي أصدرته الأسبوع الماضي قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كيت مينينديز، يضر "بقدرة عناصر إدارة الهجرة على حماية أنفسهم والجمهور في ظروف خطيرة للغاية".

ولا تزال ولاية مينيسوتا محورا رئيسيا لحملات المداهمة التي تشنها وكالات تابعة لوزارة الأمن الداخلي.

كما تلقى مسؤولون حكوميون ومحليون يعارضون هذه الجهود، مذكرات استدعاء من هيئة محلفين اتحادية كبرى، أمس الثلاثاء، للحصول على سجلات قد تشير إلى أنهم كانوا يحاولون عرقلة تنفيذ القانون.