مباحثات تركية صينية بشأن التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية رين هونغ بين، التعاون القائم بين البلدين في مجالي الطاقة والموارد الطبيعية.

وأفاد الوزير بيرقدار في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الأحد، أنه استقبل رين ووفده المرافق، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأوضح بيرقدار أنه ناقش مع الوفد الصيني التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في مجالي الطاقة والموارد الطبيعية.

وأضاف أنه ناقش أيضًا سبل تعزيز التواصل بين القطاع الخاص لدى البلدين وتطوير فرص الاستثمار المتبادل.

وتابع الوزير التركي قائلا: "نقدّر الحوار الهادف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد والمتوازنة والمتبادلة بين بلدينا، ونظراً للبنية التحتية القوية لتركيا، وقدراتها الإنتاجية، وموقعها الإقليمي المتميز، فإن الطريق مفتوح أمام تعاون ملموس ومستدام مع الصين".

ويأتي اللقاء غداة احتضان إسطنبول، النسخة الثالثة من مؤتمر الأعمال بين تركيا والصين، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط، وسفير الصين لدى أنقرة جيانغ شيويه بين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين.