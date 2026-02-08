الزعيم الروحي للتبت ينفي أي صلة له بإبستين

نفى الزعيم الروحي للبوذيين التبتيين "الدالاي لاما" الذي ورد اسمه أكثر من 150 مرة في ملفات التحقيق المتعلقة بالملياردير جيفري إبستين، أي صلة له بالأخير، وأكد أنه لم يلتقِ به قط.

وأوضح مكتب الدالاي لاما في بيان، الأحد، أن الادعاءات الواردة بخصوص صلة لاما بإبستين عارية عن الصحة تماماً.

وتقع التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، ومنذ عقود يعيش "الدالاي لاما" في المنفى بالهند.

وأضاف البيان: "نؤكد بشكل قاطع أن الدالاي لاما لم يلتق قط بجيفري إبستين، ولم يُفوّض أي شخص بمقابلته أو التواصل معه نيابةً عنه".

وأظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن إبستين حاول إقناع الدالاي لاما بتناول العشاء معه.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.



