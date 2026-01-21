إحالة المتهمين بقتل شقيق طليقة أحدهما إثر إشعال النار بجسده في الإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، اليوم الأربعاء، أوراق كل من «ر.م.ج» عاطل، و«م.هـ.م»، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد من شهر فبراير المقبل موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهام الأول بإشعال النيران في جسد شقيق طليقته «م.ح.ع»، واتهام الثاني بمؤازرته والتواجد معه في مسرح الجريمة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10838 لسنة 2025 جنايات أول الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد قيام المتهم الأول بإشعال النار في جسد المجني عليه أثناء تواجدهما بدائرة القسم، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التحقيقات أنه عقب انفصال الزوجة «ص.ح.ع» عن المتهم الأول «طليقها»، نشبت خلافات متكررة بينه وبين شقيقها المجني عليه، فبيت النية على قتله.

وفي يوم الواقعة، خرج من مسكنه حاملًا زجاجة تحتوي على مادة سريعة الاشتعال «بنزين»، وتوجه إلى محل تواجد المجني عليه، وسكب المادة على جسده ثم أشعلها باستخدام قداحة «ولاعة» كان قد أعدها سلفًا لهذا الغرض، قاصدًا إزهاق روحه، وذلك بالتزامن مع تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة.

وأوضحت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، بجانب تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة، أنه فور اشتعال النيران في جسد المجني عليه، فرّ المتهم من مكان الواقعة، بينما تجمع الأهالي في محاولة لإطفاء الحريق وإنقاذه، إذ جرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وبتقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا جريمته بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

وبتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، قررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيلَا محبوسين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم، بعضوية المستشارين أحمد جمال عامر وتامر محمد علاء الدين، وبحضور وكيل النائب العام محمد أسامة زبيب، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.