رئيس كوبا: أي عدوان الأمريكي سيواجه مقاومة منيعة

رد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة المحتملة على بلاده.

وقال دياز كانيل، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء أمس الثلاثاء، إن إدارة ترامب "تهدد علنا" الحكومة الكوبية بشكل شبه يومي بالإطاحة بها، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس (أ ب).

وأضاف الرئيس الكوبي، أن أي عمل عدواني سيواجه "مقاومة منيعة".

وأوضح دياز كانيل: "هذا هو السبيل الوحيد لتفسير الحرب الاقتصادية التي يتم شنها كعقاب جماعي ضد شعب بأكمله".

وكان ترامب، قد قال للصحفيين، أمس الأول الاثنين، إنه يعتقد أنه سيحظى" بشرف السيطرة على كوبا".

وقال خلال توقيع أمر تنفيذي بالبيت الأبيض: "أعتقد إنني سأحظى بشرف السيطرة على كوبا. هذا سيكون أمرا جيدا. هذا شرف كبير".

وقال مسئول أمريكي ومصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وهافانا، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بمناقشة هذه المحادثات الحساسة، إن إدارة ترامب تسعى إلى رحيل دياز-كانيل، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة التفاوض مع الحكومة الكوبية.

ولم تكشف أي تفاصيل بشأن الشخصية التي قد تفضل الإدارة الأمريكية رؤيتها في السلطة.

ويذكر أن ترامب يقول منذ أسابيع إن كوبا على شفا الانهيار.

وفي ظل إدارة ترامب، كثفت واشنطن من الضغط الاقتصادي على كوبا، بهدف قطع تدفق العملة الأجنبية والنفط للجزيرة الواقعة في الكاريبي.

وتعاني كوبا، حاليا من واحدة من أشد الازمات الاقتصادية منذ الثورة التي قادها فيديل كاسترو عام 1959.