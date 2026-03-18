ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

سجل مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة، ارتفاعا بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس الحالي بواقع 6.2 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 3.8 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 400 ألف برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 449.3 مليون برميل أي أقل بنسبة 1% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون البنزين تراجع بواقع 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنه مازال أعلى بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2.5 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.