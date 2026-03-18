فلسطين وديوان الوقف السني وإقليم كردستان بالعراق تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت فلسطين وديوان الوقف السني وإقليم كردستان في العراق، تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ ليكون بذلك غدا الخميس، هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم، أن يوم غد الخميس هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون بعد غـد الجمعة أول أيام عيد الفطر.

وفي بغداد، أعن ديوان الوقف السني في العراق أن غدا المكمل لشهر رمضان المعظم، وأني يوم بعد غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي أربيل، أعلنت وزارة الشئون الدينية في إقليم كردستان العراق - في بيان - أن "غرة شوال وأول أيام عيد الفطر سيكون يوم الجمعة".