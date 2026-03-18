العراق: إصابة 3 من قوات البيشمركة الكردية في قصف بمسيرة بإقليم كردستان

أعلنت وزارة البيشمركة الكردية في إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة من قوات البيشمركة أصيبوا بجروح جراء قصف بطائرات مسيرة استهدف مواقعها في كل من محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي وزع مساء اليوم الأربعاء وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه أن "مواقع لقوات البيشمركة في كل من أربيل والسليمانية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة أصيب جراءها ثلاثة من أفراد البيشمركة".

وأوضح البيان، "أن هذه الاعتداءات غير المسؤولة سبق أن تكررت عدة مرات وقد أعلمنا القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقيادة العمليات المشتركة بشأنها وندين وبشدة هذه الأعمال الإرهابية ونطالب القائد العام للقوات المسلحة في العراق أن يقوم بواجباته القانونية ويضع حداً لهذه الاعتداءات".

ودعت وزارة البيشمركة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، "أن يسرع باتخاذ خطوات لقطع الطريق أمام تلك الجماعات الخارجة عن القانون لضمان عدم تكرار الاعتداءات التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة".

ومن جانب آخر، أفاد شهود عيان، بسقوط مسيرتين على أطراف مخيم "آزادي" التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض القريب من مدينة كويسنجق (70 كم شرقي مدينة أربيل).