منظمة طبية: مقتل 17 شخصا وإصابة العديد في أحدث اشتباكات عنيفة على طول حدود السودان مع تشاد

قالت منظمة طبية، إن أحدث اشتباكات عنيفة بين الأطراف المتناحرة على طول حدود السودان مع تشاد أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة العديد بجروح.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس مساء أمس الثلاثاء، إن السلطات الصحية استقبلت 123 مصابا في مستشفى حديث الإنشاء، مشيرة إلى أن 66 منهم وصلوا في حالة حرجة.

وذكر الجيش، في بيان له، تم تحديثه أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية وسعت هجماتها على مناطق عسكرية في مدينة الطينة، لكن تمكنت القوات من صدها وإجبارها على الانسحاب.

وكانت الهجمات، جزءا من قتال عنيف بالقرب من الحدود بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، واللذان يخوضان حربا منذ إبريل 2023 وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لأرقام الأمم المتحدة، لكن منظمات إغاثة تقول إن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى بكثير.

ومدينة الطينة هي أحدث المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني في منطقة دارفور مترامية الأطراف، والتي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2025.