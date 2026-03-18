 منتخب الناشئين في المجموعة السادسة ببطولة العالم للكرة الطائرة - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2026 5:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

منتخب الناشئين في المجموعة السادسة ببطولة العالم للكرة الطائرة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 5:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 5:32 م

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة العالم للناشئين تحت 17 عامًا، التي أُقيمت منذ قليل في مدينة لوزان السويسرية، عن تواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة.

وتضم المجموعة السادسة، إلى جانب منتخب مصر، كلًا من الصين تايبيه، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل، في دولة قطر، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويُذكر أن منتخب مصر للناشئين تأهل إلى بطولة العالم بعد تتويجه ببطولة إفريقيا، التي أُقيمت في تونس أواخر أغسطس الماضي، عقب فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك