فوز مثير لبلباو على أتالانتا في دوري الأبطال

فاز فريق أتلتيك بلباو الإسباني على مضيفه الإيطالي أتالانتا بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم جيانلوكا ساكاماكا لأتالانتا في الدقيقة 16، ثم تعادل جوركا جوروزيتا لصالح بلباو في الدقيقة 58.

واستطاع الفريق الإسباني أن يسجل هدفين في غضون 4 دقائق، حيث تقدم نيكو سيرانو في الدقيقة 70، وأضاف الثالث روبرت نافارو في الدقيقة 74.

وقلص الفارق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 88.

ورفع بلباةو رصيده إلى 8 نقاط في المركز 23، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.