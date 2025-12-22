رد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول موقفه من الدعم العيني والنقدي في التموين، قائلًا: "نعم أنا مع الدعم النقدي ولكن يجب تهيئة الأجواء لتطبيق هذه المنظومة".

وأشار خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول انتهاء لجنة العدالة الاجتماعية من الإجراءات التنفيذية المنظمة لعملية التحول خلال الأسبوع الجاري.

وأكد استقرار المنظومة التموينية خصوصًا فيما يتعلق بدعم الخبز، والسلع التموينية وزيادة الدعم المخصص لها بـ19% في العام الحالي، مقارنة بالسابق، ليصل لـ160 مليار جنيه مقارنة بـ134 سابقًا.

ولفت إلى أن 124 مليار جنيه من هذا الدعم مخصص للخبز، _بمعدل 5أرغفة يوميًا لـ70مليون مواطن_، وما تبقى حوالي 36 مليار موجه لدعم السلع التموينية الأخرى.

وتابع أن آلية التحويل وتحديد المستحقين، ستتم وفق قاعدة بيانات دقيقة تعمل عليها الحكومة منذ 10سنوات، مشيرًا إلى أهمية تحديثها دوريًا بشكل ربع أو نصف سنوي، وضرورة ربطها بمعدلات التضخم الصادرة عن البنك المركزي في إطار حزمة السلع التموينية.

ونوه إلى أن المنظومة النقدية ستشمل الخبز أيضًا، موضحًا أن المبالغ المخصصة ستكون في صورة "كارت نقود رقمية".

وعلق قائلًا: "في ظل عصر التكنولوجي المفروض أطمن المستحق وأقوله إن هو هياخد هذا الدعم.. أنت لك مبلغ.. بقسم الـ 124 مليار على عدد المستحقين لرغيف العيش".

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن لجنة العدالة الاجتماعية ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تمهيدًا لتطبيقه، مؤكدًا أن الملف يحظى باهتمام بالغ نظرًا لحساسيته، وأن الحكومة حريصة على ضمان جاهزية آليات التنفيذ بنسبة 100%، بما يضمن عدم تأثر المواطن المستحق للدعم أو حدوث أي اضطراب، مع التأكيد على أن الهدف هو رفع كفاءة منظومة الدعم ومنع حصول غير المستحقين عليه.