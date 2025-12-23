الأهلي في اختبار صعب أمام المحلة بكأس الرابطة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في الخامسة مساءً على استاد المحلة في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة، بقيادة ييس توروب، بقائمة كاملة باللاعبين الشباب، باستثاء حسين الشحات.

وأعلن توروب، قائمة النادي الأهلي، بلاعبين من فرق 2005 و2006 و2007، في محاولة لاكتشاف عناصر جديدة، بالإضافة إلى إراحة اللاعبين قبل مباراة كأس مصر أمام المصرية للاتصالات.

ويرغب توروب، في منح لاعبي الأهلي الأساسيين، الراحة قبل مواجهة المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويعتمد توروب، على بعض لاعبي الشباب، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، لتواجدهم مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتحدى الأهلي غزل المحلة، بقائمة لاعبيه الشباب، الذي يدعمهم حسين الشحات كلاعب خبرة.

ويلعب الأهلي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، فاركو، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وطلائع الجيش، وغزل المحلة، والمقاولون العرب.