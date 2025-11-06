قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن الأيام المقبلة تصادف مرور قرابة شهر كامل على المبادرة الأمريكية ومؤتمر شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بينما يترقب الجميع اليوم التالي من تطبيق المبادرة، الذي من المتوقع أن يشهد تزايدًا ملحوظًا في تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعبر.

وأوضح خلال تغطية حية من أمام معبر رفح، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في حالة استنفار كامل استعدادًا لهذه اللحظة، ليس فقط لتأمين دخول المساعدات المصرية والدولية، بل أيضًا لنقل الجرحى والمصابين من داخل قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، تنفيذًا للرؤية والوساطة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشار الغنام، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء خطوات إعادة إعمار غزة، والتي ستتم من خلال بوابة معبر رفح، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس، عن استضافة مصر مؤتمر «التعافي وإعادة إعمار غزة» قبل نهاية الشهر الجاري، بمشاركة دولية واسعة، حيث أكدت العديد من عواصم العالم نيتها المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يُتوقع أن يشكل نقطة تحول في حياة أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.

وأضاف المراسل أن حركة المساعدات عبر المعبر نشطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تستعد الشاحنات المحملة بالغاز والوقود للدخول إلى القطاع، إلى جانب قوافل المساعدات الإنسانية التي تشمل البطاطين ومستلزمات الشتاء مع اقتراب موسم البرد، وذلك استجابةً لتحذيرات رئيس الوزراء الفلسطيني الذي دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتفادي مأساة إنسانية خلال فصل الشتاء.