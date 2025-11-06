البابا تواضروس الثاني يتفقد كنيسة «العذراء ومار جرجس» بمدينة الأمل ومبنى خدماتها

قام البابا تواضروس الثاني، يوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا)، وذلك قبل عقد اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته بالكنيسة، عقب جولة الافتقاد التي قام بها.





وافتتح البابا مبنى الخدمات الجديد، الذي يتكوّن من عشرة طوابق، ويضم دارًا للمسنين وعددًا من الخدمات المتنوعة. ثم التقى قداسة البابا أبناء الكنيسة في كنيسة الشهيد مار جرجس بالطابق الأرضي، وحدثهم في كلمة روحية عن رعاية الله للإنسان، بعد أن رددوا معه الآية: «الرَّبُّ رَاعِيَّ فَلاَ يُعْوِزُنِي شَيْءٌ» (مزمور ٢٣: ١).

عقب ذلك، انتقل قداسته لزيارة حضانة "سان چورچ" التابعة للكنيسة، وتحدث مع الأطفال بروح الأبوة والحنان. كما تفقد مركز "أم النور ومار جرجس" لتنمية المواهب والقدرات، الذي يضم أكاديمية UCMAS لتنمية القدرات الذهنية للأطفال، ومركز "E Planet" لتعليم اللغة الإنجليزية، ومعمل "سان چورچ" لعلوم الكومبيوتر، ومكتبة "البابا شنودة الثالث – معلم الأجيال المتطورة" للتعليم والقراءة.

وخلال جولته بالمكتبة، التقى مجموعة من الفتيان والفتيات، مؤكدًا أهمية القراءة، وردد معهم المقولة: «بيت بلا مكتبة كجسد بلا روح».

كما افتتح ناديًا خدميًّا وآخر صحيًّا، والتقى كهنة قطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، حيث قدّم كورال الأطفال مجموعة من الترانيم الروحية.

واختتم البابا الزيارة بافتتاح المسرح الملحق بالكنيسة، حيث التقى عددًا من أبناء الشعب، وحرص على تحيتهم ومباركتهم في القاعات الملحقة بالمبنى.

وقد تميّزت الزيارة، كسائر الزيارات الرعوية لقداسته، بالحفاوة ومشاعر الفرح التي استقبل بها شعب مدينة الأمل قداسة البابا.

ولم تعد زياراته لكنائس القاهرة بغرض إلقاء العظة فقط، بل أصبحت زيارات افتقاد رعوي حقيقي، يقوم خلالها الأب والراعي بتفقد المشروعات الخدمية (حضانة – دار ضيافة – نادٍ اجتماعي – مسرح – معمل كومبيوتر... إلخ)، ويلتقي أبناء الكنيسة من مختلف الأعمار، فيقدّم لكل فئة كلمة منفعة ولمسة تشجيع، ويحرص على تحفيظ آية مع تطبيق عملي لها.

كما يتابع مع القائمين على هذه المشروعات، مقدّمًا لهم كلمات دعم ومقترحات تطوير، ليظل قريبًا من أبنائه، يشاركهم خدمتهم وجهدهم، ويمنحهم بحضوره جرعة حب وتشجيع تزيدهم عطاءً وثمرًا.