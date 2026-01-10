حماس: لدينا قرار بحل الجهات الحكومية التي تدير الأوضاع بغزة وتسليمها للجنة التكنوقراط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن الحركة لديها قرار واضح بحل الجهات الحكومية التي تدير الأوضاع في قطاع غزة وتسليمها للجنة التكنوقراط.

وأكد حازم في تصريح له، السبت، استعداد الحركة لتسهيل جميع التفاصيل المتعلقة باستلام اللجنة عملها ونجاحها داعياً للإسراع في تشكيلها، وفق وكالة صفا.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، قد شدد على أهمية المضي في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

جاء ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، في إطار التواصل الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتناول التطورات الإقليمية.

وشدد عبد العاطي، على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها من المجلس، بما يدعم ترسيخ إيقاف إطلاق النار وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.