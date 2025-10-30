أحمد الشرع يبحث مع وزير خارجية ألمانيا العلاقات الثنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الخميس، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أنه خلال اللقاء الذي عقد في دمشق، جرى تأكيد "أهمية تأسيس مجلس أعمال سوري ـ ألماني بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".

وأضافت أن "الجانب الألماني أكد دعمه لوحدة وسيادة سوريا، واستعداده للمساهمة في جهود إعادة الإعمار ودعم المشاريع الصغيرة والتنمية المحلية".

كما تناول الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، "مجالات التعاون الممكنة في قطاعات التعليم والعدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية والاستثمار والبنية التحتية"، وفق المصدر نفسه.

وأضافت الوكالة أن اللقاء "شهد كذلك بحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات متعددة، ومناقشة أوضاع الجالية السورية في ألمانيا وسبل تحسين ظروف اللاجئين السوريين هناك".

وتُعد هذه الزيارة الأولى للوزير الألماني إلى دمشق، وتشكل خطوة مهمة في مسار إعادة بناء الجسور وتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين.

ووصل الوزير الألماني إلى سوريا الخميس، في زيارة رسمية لم تحدد الوكالة مدتها.