باير ليفركوزن يزيد معاناة بنفيكا ويفوز عليه في دوري أبطال أوروبا

لشبونة 6 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) – عمق فريق باير ليفركوزن الألماني جراح مضيفه بنفيكا البرتغالي بعدما تغلب عليه 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل باتريك تشيك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 65، ليحصد الضيوف 3 نقاط ثمينة، وتزداد معاناة أصحاب الأرض بلا أي انتصار حتى الآن في المسابقة الأوروبية.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 5 نقاط بأول انتصار، ليصبح الفريق المركز الحادي والعشرين، أما فريق المدرب جوزيه مورينيو فيبقى في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط، ويفصله فقط فارق الأهداف عن المتذيل آياكس الهولندي.