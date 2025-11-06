 باير ليفركوزن يزيد معاناة بنفيكا ويفوز عليه في دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
الخميس 6 نوفمبر 2025 12:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

باير ليفركوزن يزيد معاناة بنفيكا ويفوز عليه في دوري أبطال أوروبا

د ب أ
نشر في: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 12:30 ص | آخر تحديث: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 12:30 ص

لشبونة 6 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) – عمق فريق باير ليفركوزن الألماني جراح مضيفه بنفيكا البرتغالي بعدما تغلب عليه 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل باتريك تشيك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 65، ليحصد الضيوف 3 نقاط ثمينة، وتزداد معاناة أصحاب الأرض بلا أي انتصار حتى الآن في المسابقة الأوروبية.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 5 نقاط بأول انتصار، ليصبح الفريق المركز الحادي والعشرين، أما فريق المدرب جوزيه مورينيو فيبقى في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط، ويفصله فقط فارق الأهداف عن المتذيل آياكس الهولندي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك