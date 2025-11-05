القبض على عامل اعتدى على سائق بسلاح أبيض بسبب معاكسة شقيقته في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على آخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح قطعية باليد بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه بتاريخ 5 الجاري، تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام عامل – له معلومات جنائية – بالتعدي على نجل شقيقته، سائق، باستخدام سلاح أبيض، ما أدى لإصابته بكسور وجروح قطعية بيده، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة شقيقة المصاب.

وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهم في حينه، وبحوزته السلاح المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.